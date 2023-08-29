Во Владимирской области на два месяца ограничат движение транспорта в связи с ремонтными...

Во Владимирской области на два месяца ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работамиС 30 августа по 31 октября будут проводиться работы по строительству тротуара на автомобильной дороге, проходящей по плотине на реке Вахчелке, сообщает "Сообщество киржачских журналистов" в социальных сетях.В связи с этим, вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств по дамбе.Фото freepik.com