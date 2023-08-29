По сравнению с предыдущей неделей, в прошедшую рост оставил 4,8%. С признаками ОРВИ в медучреждения Владимирской области обратились 4 318 человек. Из них 1 555 – в областном центре, сообщили в

По сравнению с предыдущей неделей, в прошедшую рост оставил 4,8%. С признаками ОРВИ в медучреждения Владимирской области обратились 4 318 человек. Из них 1 555 – в областном центре, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Специалисты провели 308 исследований. Обнаружили респираторные инфекции: риновирусы и аденовирусы. Заболеваний гриппом в области