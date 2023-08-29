В Судогодском районе собрались более 250 спортсменов. Они выступали в самых разных категориях, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Владимирской области. За два дня спортсмены прошли 8

В Судогодском районе собрались более 250 спортсменов. Они выступали в самых разных категориях, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Владимирской области. За два дня спортсмены прошли 8 площадок-стендов. Представители Владимирской области завоевали «бронзу» в командном зачете среди ветеранов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!