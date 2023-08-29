Во Владимирской области рецидивист украл полтонны труб из расселенного дома.
Оперуполномоченные...
Во Владимирской области рецидивист украл полтонны труб из расселенного дома.
Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя. Злоумышленник проник в расселенный двухэтажный дом, расположенный на улице Абельмана и похитил чугунные трубы общим весом 418 килограммов, стоимостью более 7 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Похищенное сдал в пункт приема металлолома, а вырученную сумму денег потратил на личные нужды.
Он признался и возместил причиненный материальный ущерб, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: https://www.pxfuel.com