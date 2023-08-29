158 новорожденных появились на свет во Владимирской области за прошедшую неделю, с 21-го по 27-е августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Из родившихся детишек

158 новорожденных появились на свет во Владимирской области за прошедшую неделю, с 21-го по 27-е августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Из родившихся детишек преобладают девочки – 86, мальчиков – 72. Кроме того, раньше ожидаемого срока родились 9 малышей. Акушеры-гинекологи областного перинатального центра приняли 56 родов. Интересно, что 158 детей родилось и на