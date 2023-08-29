126 жителей Владимирской области пострадали от укусов вшей за январь-июль этого года. 111 укушенных – дети до 17-ти лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. В России динамика

126 жителей Владимирской области пострадали от укусов вшей за январь-июль этого года. 111 укушенных – дети до 17-ти лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. В России динамика заболеваемости педикулезом с каждым годом снижается. Так, в 2022 году в 33-ем регионе вши паразитировали на 197 людях (из них 160 – дети). 307 зараженных зафиксировали в