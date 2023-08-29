Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Если человек десятилетиями работает в напряженном ..

Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов."Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений", — цитирует Полуэктова . Эксперт отметил, что важно начать лечить основное заболевание, чтобы избавиться от нарушений со сном.