С января по июль 2023 года на территории Владимирской области было зафиксировано 126 случаев педикулёза.

С января по июль 2023 года на территории Владимирской области было зафиксировано 126 случаев педикулёза. В том числе вшей обнаружили у 111 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Насекомые быстро плодятся, и их укусы могут привести к гнойничковым поражениям кожи, инфекциям и аллергии.В ведомстве отмечают, что педикулёз распространён в странах с разным уровнем экономического развития. В России за последние годы наблюдается снижение числа заразившихся граждан.