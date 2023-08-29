Завтра, 29 августа, в эфир выйдет первый выпуск шоу Сердце Клавы, где певица встретила свою любовь.

Завтра, 29 августа, в эфир выйдет первый выпуск шоу "Сердце Клавы", где певица встретила свою любовь.Клава Кока – артистка с большой армией фанатов и одна главных из любимиц молодежи. Несмотря на громкую популярность, ей каким-то образом всегда удавалось разделять работу и личную жизнь. В результате любовные дела певицы долгое время оставались загадкой для ее многочисленной аудитории. Однако сейчас знаменитость решилась нарушить свое правило.Не так давно стало известно, что артистка приняла участие в шоу "Сердце Клавы". Но в отличие от своей предшественницы Насти Ивлеевой, которая стала героиней прошлого сезона проекта и в итоге не задержалась в отношениях с финалистом, Клаве Коке удалось обрести там свою любовь. Певица объявила радостную новость в своем блоге и с тех пор буквально не перестает светиться от счастья.За последнее время в блоге исполнительницы появилось уже несколько кадров, на которых запечатлены то руки ее возлюбленного, то его тень. Однако личность избранника звезда пока по понятным причинам не раскрывает. Впрочем, ждать ее поклонникам осталось совсем недолго. В этот вторник, 29 августа, нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну в первом выпуске шоу. О том, что программа выйдет в эфир, знаменитость объявила в своем телеграм-канале."Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете – я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак", – процитировали исполнительницу .Впрочем, чтобы узнать, кто из всех участников окажется тем самым, придется дождаться финала. Как известно, на сердце певицы претендовали 26 мужчин самых разных профессий. Однако очаровать и покорить ее смог только один из них.Ранее "Дни.ру" о том, чтооказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею.