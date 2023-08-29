Двоих жителей Вязниковского района подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере.

Двоих жителей Вязниковского района подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители предварительно установили, что 18-летний вязниковец и его несовершеннолетний друг пытались продать 15 свёртков с запрещённых веществом. Стражи порядка задержали молодых людей, когда те собирались поместить наркотики в «закладки».Сегодня старший парень находится под арестом. Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства дела. Изъятое вещество направлено на экспертизу.