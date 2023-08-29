В понедельник, 28 августа, на улице Лесной регионального центра случился пожар.

В понедельник, 28 августа, на улице Лесной регионального центра случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.Возгорание произошло в одной из квартир дома №2. На место немедленно прибыли огнеборцы, оценили обстановку и эвакуировали из задымлённого помещения троих граждан. Отмечается, что жильцы смогли самостоятельно потушить пламя ещё до приезда спасателей.Выяснилось, что обитающая в доме пенсионерка ушла в магазин и оставила горящую свечку. Она и стала причиной пожара.