С 1 января многодетные семьи сами будут выбирать, в какой форме получить положенную от государства меру поддержки – в виде бесплатного земельного участка или денежной выплатой.

С 1 января многодетные семьи сами будут выбирать, в какой форме получить положенную от государства меру поддержки – в виде бесплатного земельного участка или денежной выплатой. Соответствующий закон принят в августе на заседании Законодательного Собрания. Многодетные семьи во Владимирской области, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют право на бесплатный земельный участок. Задача властей обеспечить