Ранее судимого 26-летнего жителя Коврова подозревают в краже чугунных труб общим весом примерно в полтонны.

Ранее судимого 26-летнего жителя Коврова подозревают в краже чугунных труб общим весом примерно в полтонны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что обвиняемый забрался в двухэтажный дом на Абельмана и украл находящиеся в подъезде трубы общей стоимостью 7 тыс. рублей. Похищенное имущество мужчина сдал в металлолом, а деньги потратил.Ковровские оперативники задержали подозреваемого, и на допросе он во всём сознался. Также обвиняемый возместил нанесённый ущерб.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде, а правоохранители проверяют его причастность к совершению схожих преступлений.