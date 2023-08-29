Как установили правоохранители, ранее судимый 26-летний мужчина проник в расселенный дом на улице Абельмана и вынес из подъезда в общей сложности 418 килограммов труб. Похищенное он сдал в

Как установили правоохранители, ранее судимый 26-летний мужчина проник в расселенный дом на улице Абельмана и вынес из подъезда в общей сложности 418 килограммов труб. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные 7000 рублей потратил на личные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант признался и возместил причиненный материальный ущерб. Пока он находится