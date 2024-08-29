С 1 сентября 2024 года автобус №23 во Владимире изменит свой маршрут Администрация города...

С 1 сентября 2024 года автобус №23 во Владимире изменит свой маршрутАдминистрация города Владимира сообщает, что с 1 сентября 2024 года автобус №23 изменит свой маршрут следования на участке от остановки «улица Мира» до остановки «Родник».Теперь автобус вновь будет следовать через следующие остановочные пункты: «...улица Мира - Всполье - площадь Ленина - Октябрьский проспект - Областная администрация - Родник – Дворец Творчества Юных...».Изменения маршрута связаны с ремонтом помещений в СОШ №26 и доставкой школьников к временному месту учёбы во Дворец детского (юношеского) творчества (ул. Мира, д. 8).Фото: администрация города Владимира