Французский скалолаз Ален Робер, известный также как "человек-паук", взобрался на небоскреб "Скайпер" высотой 153,8 метра в банковском квартале Франкфурта-на-Майне. Благополучно забравшись на крышу, он направился вниз по фасаду здания. На земле 57-летнего француза уже ждали полицейские.Скалолаза задержали — по словам полицейских, он нарушил общественный порядок. Также правоохранители проверят, должен ли француз отвечать за нарушение неприкосновенности жилища, сообщает Der Spiegel.По словам очевидцев, подъем на крышу "Скайпера" занял у Робера около 20 минут. Здание, по предварительной информации, не повреждено.Guinness world record holder, Alain Robert, who is also known as the French Spiderman was detained on Saturday, for climbing yet another high rise building without permission. pic.twitter.com/hnK6azZ7qm— ANews (@anewscomtr) September 28, 2019На счету Алена Робера — многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру. Он покорил главное здание МГУ в Москве, 123-этажный небоскреб Lotte World Tower в Сеуле, Эйфелеву башню и самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае. После его акций его не раз задерживали полицейские.