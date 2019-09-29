Накануне Леонид Агутин опубликовал в личном микроблоге редкую фотографию 20-летней наследницы. Девушка произвела настоящий фурор в Сети.

Накануне Леонид Агутин опубликовал в личном микроблоге редкую фотографию 20-летней наследницы. Девушка произвела настоящий фурор в Сети.Фотография была сделана во время выступления Елизаветы на сцене. На черно-белом снимке девушка стоит возле микрофона, в руках она держит гитару. Для концерта молодая певица надела черный кружевной топ. Яркий образ она подчеркнула выразительным макияжем.Поклонники Леонида Агутина не смогли пройти мимо такого снимка. Они отметили, что девушка очень похожа на своих родителей, и пожелали ей успехов в творчестве. "Красавица! И мамины и папины черты! Очень яркая девушка", "Эффектная девушка", "Стремительная и решительная. Успехов", – написали комментаторы.Некоторые пользователи обратили особое внимание на подпись, которую оставил певец под снимком, – "Лиз Варум". Они поинтересовались, почему девушка носит фамилию матери. "А почему не ваша фамилия", "У нее фамилия мамы?", – спросили у артиста подписчики.Напомним, Елизавета Варум появилась на свет 9 февраля 1999 года. С 2003 года наследница проживает в Соединенных Штатах. Девушка учится и работает официанткой в местном ресторане. Все свободное время дочь артиста уделяет своей рок-группе Without Gravity, для которой она сама пишет песни.