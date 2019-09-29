За последние четверо суток в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии, по меньшей мере 73 человека погибли из-за мощных муссонных ливней, которые вызвали оползни и наводнения.

За последние четверо суток в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии, по меньшей мере 73 человека погибли из-за мощных муссонных ливней, которые вызвали оползни и наводнения. По данным телеканала NDTV, только за последние сутки в восточной части штата выпало от 84,2 до 102,2 миллиметра осадков, что значительно превышает норму для данного времени года.Также ливни обрушились на соседние штаты Уттаракханд, Раджастхан и Бихар. В отдельных районах Северной Индии все школы закрыты до 30 сентября включительно, передает ТАСС. Из-за того, что паводок затопил железнодорожные пути, были отменены несколько поездов.Синоптики предупреждают об очень сильных осадках в ближайшие двое суток в штате Уттар-Прадеш и прилегающих регионах.