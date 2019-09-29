Руководитель Крыма Сергей Аксенов соболезнует родным и близким экс-президента республики Юрия Мешкова, который скончался в воскресенье, 29 сентября, в больнице подмосковного Красногорска.

Руководитель Крыма Сергей Аксенов соболезнует родным и близким экс-президента республики Юрия Мешкова, который скончался в воскресенье, 29 сентября, в больнице подмосковного Красногорска."Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова", — написал Аксенов в своем Facebook.В середине сентября Мешков находился на отдыхе в Турции, где перенес инсульт. Его в тяжелом состоянии перевезли в подмосковную больницу, где он и умер на 74-м году жизни. Дочь Мешкова Марианна сообщила, что отец хотел быть похороненным в Крыму.Юрий Мешков был первым и единственным президентом Крыма. Он занимал этот пост с февраля 1994 года до весны 1995 года, когда Верховная рада Украины отменила действовавшую в Крыму Конституцию. После этого Мешков переехал в Москву.