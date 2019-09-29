Американский боец смешанных единоборств в полулегком весе Эй Джей Макки на турнире Bellator 228 в Калифорнии победил соотечественника Георгия Караханяна.
Американский боец смешанных единоборств в полулегком весе Эй Джей Макки на турнире Bellator 228 в Калифорнии победил соотечественника Георгия Караханяна.
Макки потребовалось всего восемь секунд для того, чтобы отправить Караханяна в нокаут. Таким образом, Эй Джей стал автором одной из самых быстрых досрочных побед в истории Bellator. Для 24-летнего бойца эта победа стала 15-й кряду.
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@ajmckee101 moves to 15-0! #Bellator228 is live on @dazn_usa! #FeatherweightWGP
Публикация от Bellator MMA (@bellatormma) 28 Сен 2019 в 8:42 PDT
Рекорд же принадлежит 21-летнему Майку Кимблу, который в октябре 2018 года нокаутировал Алекса Поттса на шестой секунде поединка.
WOW That was [email protected]
tied for fastest KO! #Bellator207 Live now on the Bellator app! pic.twitter.com/tHRjS0j899
— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 12, 2018