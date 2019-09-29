× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2019-amerikanskij-boec-stal-avtorom-odnogo-iz-samyx-bystryx-nokautov-v-istorii-bellator.html" target="_blank">Американский боец стал автором одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator</a> - Американский боец смешанных единоборств в полулегком весе Эй Джей Макки на турнире Bellator 228 в Калифорнии победил соотечественника Георгия Караханяна.