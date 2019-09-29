Японский грузовой космический корабль HTV-8 Белый аист 8 состыковался с Международной космической станцией.

Японский грузовой космический корабль HTV-8 "Белый аист 8" состыковался с Международной космической станцией. Маневр был осуществлен в субботу с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, пишет "Интерфакс". Астронавтка Кристина Кох захватила "Аиста" и подвела к американскому сегменту станции — модулю Harmony.12-тонный японский "грузовик" привез на МКС более 4 тонн продуктов, шесть новых литий-ионных аккумуляторов и научное оборудование для экспериментов.Запуск "Аиста" 24 сентября осуществила компания Mitsubishi Heavy Industries с помощью ракеты-носителя H-IIB.Сейчас на станции находятся девять человек — три россиянина, четыре американца, итальянец и представитель ОАЭ.