Владимирский тренер по боксу вернулся из поездки по спортивным залам страны.

Владимирский тренер по боксу вернулся из поездки по спортивным залам страны. Как его встретила Махачкала? Чем отличается наш бокс от бокса в Чечне? Не распаковывая чемоданов, Даниил сразу приехал на встречу с нами.Грозный, Пенза, Кузнецк, Саратов, Нижний Новгород. Даниил Крылов, тренер по боксу школы Олимпийского резерва, проехал автостопом по всей стране. Но его точка на карте - это не музей или памятник. Главное в поездке - успеть на тренировку.2018 - покорена Сибирь, в этот раз - Дагестан. 1 месяц, 10 городов, всего 7 тысяч рублей! Ночую там, где примут, поем там, где накормят - смеётся боксёр. Чечня и Дагестан оказали тёплый приём. Такому радушию тренер был удивлён.Даниил Крылов, тренер по боксу: "Посмотреть, как там, что на Кавказе. В итоге, чем ближе я туда приезжал, тем больше положительных вещей я о нём слышал. Во-вторых, я на дороге там больше пяти минут не стоял."Открыть своим подписчикам Россию, такую разную, но везде родную. Но просто изучить город - мало. Чем отличается тренировка во Владимире от тренировки в Махачкале? Правила одни и те же, но менталитет, а значит и подход у людей - другой.Даниил Крылов, тренер по боксу: "Вот здесь, в сердней полосе, технику получше ставят, но там ребята поволевей. Они там бойцы."Путешествовать целый месяц, конечно, тяжело, признаётся Даниил. Сейчас он хочет уделить больше времени работе. Но на следующий год - дальше исследовать страну. Вправо и вниз по карте уже проехал, теперь только вверх .Нина Глизница, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"