В результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, не менее 30 человек погибли, еще 156 получили ранения различной степени тяжести.

В результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, не менее 30 человек погибли, еще 156 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.Порядка 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности.Ранее СМИ сообщали, что в результате землетрясения погибли 20 человек и пострадали 100.По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Индонезии в ночь на 26 сентября. Эпицентр располагался в 8 километрах к юго-востоку от города Кайрату, остров Серам. Очаг залегал на глубине 29,9 километра, напоминает РИА Новости.