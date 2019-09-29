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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2019-cymbalyuk-romanovskaya-vspomnila-o-vremeni-s-dzhigarxanyanom.html" target="_blank">Цымбалюк-Романовская вспомнила о времени с Джигарханяном</a> - Бывшая супруга народного артиста СССР поделилась в Инстаграм архивными фото. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как они вместе с мужем в 2015 году встретились с режиссером Марком Захаровым.