Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил в субботу об обстрелах, которым террористы подвергают мирных жителей в Идлибе.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил в субботу об обстрелах, которым террористы подвергают мирных жителей в Идлибе. По словам министра, "самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков" прикрывается женщинами и детьми. Террористы не позволяют им покинуть опасный район по "коридору безопасности", пишет ТАСС. Для ведения огня боевики используют ракеты и минометы, добавил Муаллем в время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.Правительство Сирии также требует от других стран, сказал министр, вывести свои войска с территории страны. В первую очередь Муаллем назвал США и Турция, чьи действия на севере Сирии нарушают международное право и хартию ООН."Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности", — заявил Муаллем.Власти Сирии оставили за собой право "на любые контрмеры", заключил дипломат.