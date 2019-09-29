В США, где на Генассамблее ООН, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, параллельным курсом раскручивается скандал вокруг Трампа и его возможного импичмента.

В США, где на Генассамблее ООН, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, параллельным курсом раскручивается скандал вокруг Трампа и его возможного импичмента.Сергей Лавров и Майк Помпео за закрытыми дверями Русской комнаты в ООН провели 48 минут. На стенах зала консультаций Совбеза — мезенский орнамент, Русский Север. Заморозки и в российско-американских отношениях. Тем теплее кажется написанный американским госсекретарем твит.- Сергей Викторович, как прошли ваши переговоры с Помпео? Он написал в Twitter, что США и Россия обязаны найти конструктивный путь для движения вперед. Как вам показалось, это не очередные красивые слова?- Разумеется, я затронул возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов российской делегации. Я еще раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил. Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН? – сказал Сергей Лавров.Глава российского МИД считает, что часто дело в исполнителях. Перестраховщики оглядываются на атмосферу двухсторонних отношений. Отравляет ее и скандал вокруг телефонной беседы Трампа с Зеленским.Лидер демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси и тут уже разглядела "российский след", а некоторые ее однопартийцы теперь хотят почитать и расшифровку переговоров Трампа и Путина."Меня мама воспитывала в том духе, что читать чужие письма — это неприлично. Я привык из этого исходить. Тем более речь идет о письмах двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Существует дипломатическая практика. И выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким и надрывным голосом заявлять о том, что если та или иная администрация не покажет какую-то записку своим ли родственникам, партнерам, тогда эту администрацию будут разносить в клочья, — разве это демократия? Как вообще можно вести работу в таких условиях?" – возмущен Лавров.Тайна дипломатических переговоров — один из столпов, на которых держится доверие, а значит, и сотрудничество между странами. И только сообща государства могут дать бой главным мировым угрозам, сказал Сергей Лавров уже во время своего выступления с трибуны Генеральной ассамблеи."Полвека назад выдающийся российский ученый и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров написал такие слова: "Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Для человечества отойти от края пропасти – значит, преодолеть разобщенность". Именно в единении видели основную задачу ООН ее отцы-основатели. Давайте будем достойны их наследия и их памяти", — призвал Сергей Лавров.В американской внутренней политике сейчас вообще битва всех против всех. Новая жертва — Курт Волкер — отправляется в отставку. Спецпредставитель США по Украине упоминается в жалобе все того же анонима из ЦРУ на действия Трампа, с которой и начался скандал. Волкер обещал познакомить адвоката президента США Джулиани к близким с Зеленскому Андреем Ермаком. И Волкера, и бывшего посла в Киеве Йованович, и даже госсекретаря Помпео демократы уже вызвали повесткой на слушания в Конгресс.У Трампа тем временем смонтировали новое предвыборное видео. Все, что вы хотели знать о коррупции Джо Байдена на Украине, — за 30 секунд.За отставку Трампа якобы готовы отдать голоса 35 сенаторов-республиканцев. Но только анонимно.В общем, американская политика из ООН вернулась в привычную среду обитания. В нижней палате Конгресса республиканцы даже попытались контратаковать. Но демократическое большинство резолюцию против импичмента Трампа заблокировало. В Сенате, к слову, противоположный расклад, а без Сената импичменту не бывать.