Невосполнимая утрата, Это глыба!, Художник огромного дарования — друзья и коллеги о Марке Захарове.

Друзья, коллеги и ученики вспоминают режиссера Марка Захарова, скончавшегося на 86-м году жизни."Это глыба!" — сказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Он назвал Захарова "последним из могикан" и отметил, что для театра он был "отцом и воспитателем", взрастил немало талантливых артистов.Сейчас главное для театра — решить, как жить дальше.Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил министр культуры Владимир Мединский, отметив, что с именем Захарова в кино и театре была связана целая эпоха.Актриса Анна Фроловцева, снимавшаяся у Захарова в фильмах "Формула любви", "Убить дракона" вспоминает его не только как талантливого человека, но и как хорошего человека и прекрасного друга.Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала работы Захарова классикой и одновременно новой страницей в истории театра и кинематографа.Режиссер скончался в субботу после продолжительной болезни. Коллектив театра ходатайствует о том, чтобы худрук "Ленкома" был похоронен на Новодевичьем кладбище.В память о Марке Захарове в программу телеканала "Россия 1" внесены изменения. В эфир выйдут программа "Белая студия" и специальный выпуск программы "Привет, Андрей!". Также будет показан фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен".