Скончался бывший президент Крыма, ранее перенесший инсульт.

Скончался бывший президент Крыма, ранее перенесший инсульт. О кончине Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна.В середине сентября Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. В тяжелом состоянии его доставили в подмосковную больницу, где и скончался на 74-м году жизни. Первый и единственный президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове, цитирует Марианну Мешкову РИА Новости.Мешков был президентом республики Крым в течение года, пока эта должность не была упразднена. Мешков после этого переехал в Россию и проживал в Москве. После присоединения Крыма к России в 2014 году критиковал процедуру проведения референдума.Юрий Мешков родился в Днепропетровской области. Был соучредителем Русского движения Крыма. В 1994 году во главе блока "Россия" победил на президентских выборах. Руководя полуостровом, Мешков был намерен ввести в Крыму рублевую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям российское гражданство, ввести московское время, и т. п. В итоге реализован был только переход на московское время.