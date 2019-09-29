Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 16-го этапа Формулы-1 – Гран-при России, которая проходила в Сочи. Для 34-летнего британца эта 82-я победа в карьере и девятая – в сезоне. Мерседес выиграл шесть гонок из шести в Сочи.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 16-го этапа Формулы-1 – Гран-при России, которая проходила в Сочи. Для 34-летнего британца эта 82-я победа в карьере и девятая – в сезоне.Немецкая команда выиграла шесть гонок из шести в Сочи. Партнер Хэмилтона по команде, финн Валттери Боттас стал вторым, а замкнул тройку лидеров 21-летний монегаск из "Феррари" Шарль Леклер.Также в очках финишировали: 4-й – Макс Ферстаппен, 5-й – Алекс Албон (оба – "Ред Булл"), 6-й – Карлос Сайнс ("Макларен"), 7-й – Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), 8-й – Ландо Норрис ("Макларен"), Кевин Магнуссен ("Хаас") и Нико Хюлкенберг ("Рено").Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, опередив партнера по команде Пьера Гасли, который стал 14-м. Гонщики Ромен Грожан ("Хаас"), Даниэль Риккардо ("Рено"), Джордж Рассел, Роберт Кубица (оба – "Уильямс") и Себастьян Феттель ("Феррари") до финиша не добрались.RACE CLASSIFICATIONHere's how a fantastic race at Sochi finished