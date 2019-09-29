В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и Брестом. Монегаски разгромили соперника со счетом 4:1, одержав вторую победу подряд. Российский полузащитник Монако Александр Головин отличиться не сумел.

В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом". Монегаски разгромили соперника со счетом 4:1, одержав вторую победу подряд. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличиться не сумел.В составе победителей мячи забили Виссам Бен Йеддер (27-я минута), Ислам Слимани (63-я), Желсон Мартинш (74-я) и Бальде Кейта (90-я). У "Бреста" гол оказался на счету Александра Менди (77-я).Результаты других матчей тура: "Анже" – "Амьен" – 1:1, "Мец" – "Тулуза" – 2:2, "Реймс" – "Дижон" – 1:2, "Ницца" – "Лилль" – 1:1.