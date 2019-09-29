Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что США не могут завершить ни одной войны, которую они начинают. Он призвал Вашингтон не пытаться решать конфликты на Ближнем Востоке силой.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что США не могут завершить ни одной войны, которую начинают. Он призвал Вашингтон не пытаться решать конфликты на Ближнем Востоке силой. Кроме того, он обвинил США в том, что они, напав на ядерные объекты Ирана, начали кибервойну. От этого могут погибнуть миллионы людей, заявил Зариф.Ранее глава МИД Ирана подверг критике решение США о переброске дополнительного контингента на Ближний Восток. Вашингтон пошел на этот шаг после атак на нефтезаводы Саудовской Аравии, напоминает РИА Новости. Зариф назвал решение "позерством".14 сентября два нефтезавода Saudi Aramco загорелись после атаки беспилотников. Саудовская Аравия более чем вдвое сократила добычу нефти. Атаки привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке: ответственность за них взяли на себя йеменские хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд, несмотря на отсутствие доказательств, обвиняют в них Иран. В Тегеране обвинения называют ложью.