50-летняя Светлана Бондарчук считается обладательницей роскошной фигуры. Телеведущая с удовольствием носит откровенные наряды и делится снимками новых образов с поклонниками.

50-летняя Светлана Бондарчук считается обладательницей роскошной фигуры. Телеведущая с удовольствием носит откровенные наряды и делится снимками новых образов с поклонниками.В минувшую пятницу модель опубликовала фотографию, на которой она позирует на фоне кирпичной стены. Телеведущая запечатлена в коротком платье с глубоким декольте. Длинные волосы звезда завязала в хвост.Большинство пользователей были очарованы фигурой и нарядом Светланы Бондарчук. Они отметили, что главный редактор журнала "Hello!" прекрасно выглядит: "Само совершенство", "Какое красивое платье и очень красивая Светлана", "Глаз не оторвать".Однако не все пользователи остались довольны кадром. Один из подписчиков раскритиковал откровенный образ звезды и призвал ее одеваться в соответствии с возрастом. "Эти фотки – полная фигня! Ты как будто соревнуешься с Паулиной, временем, с ним!", – выразил мнение комментатор.Ранее приняла участие в фотосессии. Телеведущая появилась перед поклонниками в черном платье с бахромой и высоких сапогах. В подписи к кадрам модель перечислила вещи, которые делают ее счастливой, – "любимые люди, хорошая погода, работа, музыка, крепкое здоровье и деньги".