Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес Валенсии гостевую победу над Атлетиком из Бильбао.

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" из Бильбао.На 27 минуте встречи "Валенсия" провела стремительную атаку на ворота "Атлетика". Феран Торрес прострелил вдоль ворот, и Черышев с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Этот гол стал для российского футболиста первым в нынешнем чемпионате."Валенсия" удержала преимущество в один гол и победила 1:0. Команда Черышева набрала 9 очков и поднялась на 9 место. "Атлетик" с 12 очками идет четвертым.