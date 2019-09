Воскресная гонка Формулы-2 в Сочи приостановлена организаторами на первом же круге из-за аварии, участником которой стали российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин и японец и Нобухару Мацусита из Carlin.

Воскресная гонка Формулы-2 в Сочи приостановлена организаторами на первом же круге из-за аварии, участником которой стали российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин и японец и Нобухару Мацусита из Carlin.How the #F2 crash happened: Mazepin and Aitken went off at turn two. Aitken went around both sets of bollards as the rules require but Mazepin cut between them, hit Aitken, and that sent him into Matsushita. pic.twitter.com/7ZFLIoIRVq— RaceFans (@racefansdotnet) September 29, 2019После аварии на трассе появилась машина безопасности, а затем гонщикам показали красные флаги. Рестарт состояися в 12:15 по московскому времени, а дистанция будет сокращена до 15 кругов.Как сообщает пресс-служба Формулы-2, Мазепин и Мацусита серьезно не пострадали, переломов не получили, но несмотря на это, были отправлены на вертолете в госпиталь.