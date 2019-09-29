Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Хельсинки, где Йокерит принимал Автомобилист из Екатеринбурга. Хозяева победили со счетом 4:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Хельсинки, где "Йокерит" принимал "Автомобилист" из Екатеринбурга. Хозяева победили со счетом 4:2.Гости повели в счете после того, как Георгий Белоусов реализовал численное преимущество. Но еще до первого перерыва хозяева отыгрались и вышли вперед. Шайбы на счету Виктора Лева и Теаму Эронена. Во втором периоде в ворота "Автомобилиста" влетела третья шайба. Отличился Ессе Йоэнсуу.Гости сократили отставание после броска Михаила Мамкина. Уральцы заменили вратаря шестым полевым игроком. Но Хендри Иконен поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:2."Йокерит" набрал 9 очков и занимает 9 место в Западной конференции. "Автомибилист", несмотря на проигрыш, остался лидером Востока. В активе уральцев 17 очков.