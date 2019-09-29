Российская теннисистка Дарья Касаткина на старте турнира в Пекине сумела добиться победы над представительницей Китая Пэн Шуай. Для этого ей пришлось сыграть три сета. Итоговый счет – 2:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Российская теннисистка Дарья Касаткина на старте турнира в Пекине сумела добиться победы над представительницей Китая Пэн Шуай. Для этого ей пришлось сыграть три сета. Итоговый счет – 2:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.Соперницы провели на корте 2 часа 41 минуту. Во втором круге Касаткина встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.Отметим, что призовой фонд турнира в Пекине превышает 7,4 миллиона долларов.