Власти Украины собираются возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым, рассказал министр инфраструктуры страны Владислав Криклий. Строятся контрольно-пропускные пункты въезда-выезда Чонгар и Каланчак - по мнению министра, их построят вовремя в соответствии с задачей, поставленной президентом Украины.

Власти Украины собираются возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым, рассказал министр инфраструктуры страны Владислав Криклий. Строятся контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" — по мнению министра, их построят вовремя в соответствии с задачей, поставленной президентом Украины.На вопрос, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, Криклий в интервью "Радио "Свобода" ответил: "Обязательно". Конкурсы для перевозчиков, по его словам, будут проводиться местными властями при участии министерства инфраструктуры.Авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, напоминает ТАСС. 27 декабря 2014 года Совет национальной безопасности Украины запретил регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.В июле этого года президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на КПП "Чонгар" в Херсонской области заявил, что полное обустройство украинских контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом должно завершиться до конца 2019 года.Первые улучшения на границе будут заметны уже 15 ноября, пообещал тогда новый глава Херсонской администрации Юрий Гусев. Окончательные преобразования путешественники, по его словам, заметят в конце года, когда там появятся сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.