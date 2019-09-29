Американский авианосец ВС США Рональд Рейган попал в китайскую ловушку. Судя по опубликованным на портале снимкам, в Южно-Китайском море авианосец окружили пять боевых кораблей КНР.

Американский авианосец ВС США "Рональд Рейган" попал в китайскую ловушку, сообщает портал Sohu. Судя по опубликованным на портале снимкам, в Южно-Китайском море авианосец окружили пять боевых кораблей КНР.Китайская пресса назвала произошедшее настоящим позором для ВМС США: "ВМС Китая проучили американский авианосец", — сообщается в публикации. По имеющейся информации, американский авианосец шел без эскортного сопровождения военных кораблей в сторону Филиппин, в результате ВМС КНР организовали для него "настоящую осаду и ловушку". Эти снимки "должны стать настоящим позором для США", которые хотели продемонстрировать "уверенность в своих силах".Пресс-секретарь министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян заявил, что Китай решительно против демонстрации сил авианосца США в Южно-Китайском море и призвал американскую сторону уважать проблемы безопасности стран региона."Рональд Рейган" — американский авианосец, девятый корабль типа «Нимиц». Назван в честь 40-го президента США Рональда Рейгана. Спущен на воду в 2001 года еще при жизни Рейгана. На церемонии спуска экс-президент присутствовать не мог из-за болезни Альцгеймера. Год назад на палубе авианосца, находившегося в Филиппинском море, произошла авария — вскоре после взлета потерпел крушение вертолет MH-60 Seahawk, пострадали 12 человек.