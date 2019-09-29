На случай агрессии России более целесообразно создавать не собственные авианосцы, а средства защиты от авианосных групп противника. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса Гранит.

На случай агрессии России более целесообразно создавать не собственные авианосцы, а средства защиты от авианосных групп противника. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".Китайские эксперты напомнили, что такую ракету недавно успешно запустила атомная подводная лодка российского ВМФ "Омск", точно поразив морскую цель на расстоянии 350 километров.Видео пуска противокорабельной ракеты "Гранит" по старому судну, которое имитировало корабль противника, Минобороны России опубликовало в середине сентября. Тренировка проходила в Тихом океане.По сведениям журналистов, дальность этой ракеты — 650 километров, тогда как американские авианосцы контролируют лишь 550-километровую зону вокруг себя."Омск" – многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А, предназначенная для ударов как по надводным, так и по наземным целям. На борту субмарины размещены 24 ракеты П-700 "Гранит". По словам специалистов, такое сочетание оружия еще во времена холодной войны считалось "кошмаром авианосца", сообщает News.ru.