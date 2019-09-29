Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в сериале Счастливы вместе, прокомментировала сообщения о ее задержании с наркотиками. По словам актрисы, она находится дома с детьми и новости о себе узнала только что. Источник в правоохранительных органах, однако, факт задержания Бочкаревой с наркотиками подтвердил. В Сети появилось и видео задержания.

Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала сообщения о ее задержании с наркотиками. По словам актрисы, она находится дома с детьми и новости о себе узнала только что."Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась", — сказала Бочкарева телеканалу "360", добавив, что "ей смешно".По мнению актрисы, подобные новости могли придумать из мести, а автора фейка она собирается привлечь к ответственности.В СМИ ранее сообщалось сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль Бочкаревой для проверки документов, но заметили ее "странное" поведение. Сообщалось, что актриса признала наличие у себя наркотиков, спрятанных в трусах. Также поступали сообщения о проведении обыска у артистки и возбуждении уголовного дела.Помощница актрисы сообщила РИА Новости, что Наталья Бочкарева второй день находится дома с детьми, а сообщения о ее задержании с наркотическим веществами не соответствуют действительности."Это все неправда. Мы не понимаем, кто это делает и зачем", — сказала она.Тем временем в пресс-службе столичного управления МВД России подтвердили ТАСС факт задержания в центре Москвы женщины-водителя, у которой был найден кокаин. По сообщению представителя ведомства, 28 сентября сотрудники ГИБДД остановили на улице Стромынка автомобиль Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая заметно нервничала в общении с инспекторами ДПС.От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась, в ходе досмотра у нее был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, в составе которого, согласно результатам исследования, был кокаин. В Сети появилось и видео задержания.По словам источника в правоохранительных органах, речь идет именно об актрисе Наталье Бочкаревой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств без цели сбыта. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.