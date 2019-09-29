В населенном пункте Красная Заря, что в ЛНР, пятеро детей подорвались на гранате. Они нашли тайник с боеприпасами в лесу недалеко от домов и решили с ними поиграть.

В населенном пункте Красная Заря, что в ЛНР, пятеро детей подорвались на гранате. Они нашли тайник с боеприпасами в лесу недалеко от домов и решили с ними поиграть. Обошлось без жертв, раненые госпитализированы. Им — от 7 до 13 лет, передает "Интерфакс".Как уточнил глава пресс-службы Народной милиции республики Яков Осадчий, гранаты в тайнике оставили отступившие "украинские боевики". Инциденты, подобные произошедшему с детьми, не так уж и редки, заметил он, как и обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ.