Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился шестью матчами. В Санкт-Петербурге СКА уверенно победил московское Динамо со счетом 4:1, Ак Барс разгромил Куньлунь, а Спартак в серии буллитов взял верх над Авангардом 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился шестью матчами. В Санкт-Петербурге СКА уверенно победил московское "Динамо" со счетом 4:1, Ак Барс" разгромил "Куньлунь", а "Спартак" в серии буллитов взял верх над "Авангардом" 4:3.Нападающий СКА Йори Лехтеря забросил первую шайбу в ворота "Динамо" на 15 минуте. На 23 минуте Евгений Кетов развил успех, реализовав численное преимущество. Динамовцы усилиями Андре Петерссона сократило отставание. Но Сергей Плотников забросил третью шайбу в ворота Георгия Кузнецова. У СКА в тот момент было на два хоккеиста больше. Подвел итог матча все тот же Йори Лехтеря. Победа СКА 4:1."Ак Барс" в Казани разгромил китайский "Куньлунь" 5:0. По шайбе забросили Вячеслав Основин, Андрей Педан, Мэтт Фраттин, Данис Зарипов и Артем Валеев. В Череповце "Северсталь" переиграла уфимский "Салават Юлаев" 4:3. Хозяева вели 2:0 после бросков Игоря Гераськина и Виктора Балдаева. Уфимцы Владислав Картаев и Павел Коледов восстановили равновесие, но "Северсталь" снова провела два гола – их записали на свой счет Макар Хабаров и Адам Лишка. Теэму Хартикайнен в конце третьего периода отыграл одну шайбу, но добиться большего гости не смогли.В трех встречах соперникам не хватило 60 минут для выявления победителя. Не принесли результата и овертаймы. В Подольске "Витязь" и магнитогорский "Металлург" сыграли вничью 2:2. У хозяев шайбы на счету Евгения Монса и Миро Аалтонена. В составе "Магнитки" отличились Богдан Потехин и Деним Паршин. В серии буллитов удача была на стороне "Витязя" 2:1.Омский "Авангард" принимал в Балашихе московский "Спартак". Спартаковец Александр Хохлачев реализовал численное преимущество на 8 минуте. Омичи ответили тремя голами Максима Чудинова, Роба Клинкхаммера и Вячеслава Воинова. Но "Спартак" сумел уйти от поражения в основное время благодаря голам Каспарса Даугавиньша и Патрика Херсли. А в серии буллитов удача улыбнулась красно-белым 2:0.По четыре шайбы забросили друг другу нижнекамский "Нефтехимик" и минское "Динамо". У хозяев по разу отличились Дамир Шаринзянов, Павел Порядин, Мэтт Уайт и Александр Авцын. В составе минского "Динамо" голы на счету Дрю Шора, Марка-Андре Траньяни, Игорь Мартынов и Андрей Степанов. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Нефтехимика" 2:1.