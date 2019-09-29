Главный тренер Монако Леонарду Жардим похвалил российского полузащитника своей команды Александр Головина. По мнению Жардима, Александр обостряет игру лучше своего одноклубника, знаменитого испанца Сеска Фабрегаса.

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим похвалил российского полузащитника своей команды Александр Головина. По мнению Жардима, Александр обостряет игру лучше своего одноклубника, знаменитого испанца Сеска Фабрегаса."Александр постоянно прогрессирует. Он обостряет игру куда лучше Фабрегаса и больше готов к роли плеймейкера", — приводит слова тренера "Монако". В последнем матче чемпионата Франции Головин забил два мяча в ворота "Ниццы" , сделав еще и голевую передачу, и вошел в символическую сборную.После шести туров "Монако" занимает 18 место в чемпионате Франции и находится в зоне вылета. Однако команда Головина может исправить положение в случае победы над "Брестом" в воскресном матче.