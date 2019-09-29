Матчем между Шеффилд Юнайтед и Ливерпулем начался седьмой тур в английской премьер-лиге. Ливерпуль выиграл 1:0. Эта победа стала для красных седьмой в чемпионате.

Матчем между "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпулем" начался седьмой тур в английской премьер-лиге. "Ливерпуль" выиграл 1:0. Эта победа стала для "красных" седьмой в чемпионате.Судьбу встречи решил гол полузащитника "Лиаерпуля" Джорджиньо Вейналдума. На 70 минуте голландец нанес несильный удар по воротам "Шеффилда". Вратарь "клинков" Дин Хендерсон грубо ошибся на приеме и пропустил несложный мяч."Ливерпуль" выиграл седьмой матч из семи возможных, набрал 21 очко и продолжает лидировать в английском первенстве. С учетом прошлого сезона победная серия команды Юргена Клопаа достигла 16 встреч.