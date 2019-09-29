В Москве завершился центральный матч одиннадцатого тура чемпионата России по футболу между столичным Локомотивом и санкт-петербургским Зенитом. Хозяева поля добились победы со счетом 1:0 и сравнялись по очкам с командой Сергея Семака.

В Москве завершился центральный матч одиннадцатого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом". Хозяева поля добились победы со счетом 1:0 и сравнялись по очкам с командой Сергея Семака.В первом тайме "железнодорожники" забили гол усилиями Федора Смолова. Однако он не был засчитан при помощи системы VAR: правила нарушил Жоау Мариу.После перерыва хозяева все-таки удалось выйти вперед. Отличный удар получился у Гжегожа Крыховяка. В самой концовке встречи Роберт Мак сумел забить гол, но он не был засчитан.После 11 туров "Зенит" и "Локомотив" набрали по 23 очка и вместе с "Ростовом" лидируют в чемпионате РПЛ.