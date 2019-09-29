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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2019-lukashenko-pytaetsya-navyazat-svoyu-volyu-nepokornomu-zelenskomu.html" target="_blank">Лукашенко пытается навязать свою волю непокорному Зеленскому</a> - В преддверие встречи президентов Белоруссии и Украины в начале октября вновь на повестку дня встал тянущийся с 2017 года вопрос о помиловании осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко. Александр Лукашенко к диалогу с Владимиром Зеленским, но при этом пытается навязать ему свою волю.