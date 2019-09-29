В
преддверие встречи президентов Белоруссии и Украины в начале октября вновь на
повестку дня встал тянущийся с 2017 года вопрос о помиловании осужденного в Беларуси за шпионаж украинца
Павла Шаройко. Александр
Лукашенко к диалогу с Владимиром Зеленским, но при этом пытается навязать ему
свою волю.
В
преддверие встречи президентов Белоруссии и Украины в начале октября вновь на
повестку дня встал тянущийся с 2017 года вопрос о помиловании осужденного в Беларуси за шпионаж украинца
Павла Шаройко. Александр
Лукашенко к диалогу с Владимиром Зеленским, но при этом пытается навязать ему
свою волю.
Материал дополняется