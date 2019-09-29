Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова впервые рассказала о том, что на самом деле случилось с ее ребенком от олигарха Сулеймана Керимова. По словам танцовщицы, судьбу малыша решила ее мать.

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова впервые рассказала о том, что на самом деле случилось с ее ребенком от олигарха Сулеймана Керимова. По словам танцовщицы, судьбу малыша решила ее мать.Анастасия Волочкова часто шокирует поклонников своими откровениями, но на этот раз, кажется, балерина превзошла саму себя. Танцовщица приняла участие в съемках передачи "Битва экстрасенсов", и тема в эфире коснулось одного из самых трагичных эпизодов в жизни Волочковой.Так, сначала балерина сидела в маске, а участники шоу должны были описать ее. Наиболее точны оказалось описание грузинской ведьмы Мириам Циминтии, которая максимально точно смогла рассказать про Волочкову, отметив, что у нее есть ангелы-хранители.Балерина так прониклась, что решила пообщаться с ведьмой наедине. В какой-то момент речь разговор зашел о ребенке Волочковой от олигарха Сулеймана Керимова. Дива ранее заявляла, что у нее был выкидыш, что и погубило ее отношения с этим мужчиной. Но на этот раз она озвучила другую версию, признавшись, что все это время скрывала правду.Оказывается, выкидыша не было, а избавиться от ребенка заставила мама, утверждает балерина. "Мама заставила меня сделать аборт и разрушила мою жизнь", – сказала танцовщица.По ее словам, именно поэтому у них с матерью до сих пор напряженные отношения.