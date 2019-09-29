Художественного руководителя московского театра Ленинского комсомола, народного артиста СССР Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата похорон пока не определена.

Художественного руководителя московского театра Ленинского комсомола, народного артиста СССР Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в окружении режиссера. Дата похорон пока не определена.Свои соболезнования в связи с кончиной Захарова уже выразили многие известные люди. Так, гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал худрука Ленкома выдающимся режиссером театра и кино, уникальной потрясающей человеческой личностью и заявил, что его кончина стала невероятной потерей. "Уходит великое поколение", — подчеркнул Урин, слова которого цитирует РИА Новости.Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин считает, что Марк Захаров был великим человеком и великим мастером, а советник президента РФ по культуре Владимир Толстой назвал его олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, соболезнуя родным и близким Захарова, заявил, что его память обязательно должна быть увековечена.Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой охарактеризовал худрука Ленкома как человека яростного и страстного, одного из последних, кто понимал театр как важнейшую трибуну жизни. Глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося режиссера, блистательного руководителя Ленкома выразил и коллектив театра "Современник".Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни после повторного воспаления легких.