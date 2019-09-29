В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив сыграет с мадридским Реалом, обслужит встречу израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" сыграет с мадридским "Реалом", обслужит встречу израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.Помогать 38-летнему судье будут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым рефери назначен Рой Райншрайбер. Видеопомощник и его ассистент – португальцы Жоау Пиньейр и Тьягу Мартинш.Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов железнодорожники обыграли немецкий "Байер" (2:1), а мадридцы сыграли вничью с итальянским "Ювентусом" (1:1).Матч "Локомотив" – "Атлетико" состоится во вторник, 1 октября, пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве и начнется в 22:00 по местному времени.