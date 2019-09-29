МИД России отреагировал на видеообращение посла США Джона Хантсмана в Твиттере по поводу непредоставления доказательств по делу находящегося под стражей и подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана. В российском МИДе напомнили, что Пола Уилана, в отличие от ряда находящихся в тюрьмах США россиян, задержали с поличным при совершении противозаконных действий.

МИД России отреагировал на видеообращение посла США Джона Хантсмана в "Твиттере" по поводу непредоставления доказательств по делу находящегося под стражей и подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана. По словам посла, он "по-прежнему обеспокоен" этим фактом.В российском МИДе напомнили, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто. При этом, добавили в ведомстве, доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута и многих других россиян, находящихся в заключении в США под надуманными предлогами, американская сторона так и не предоставила.1/2 Хотели бы в очередной раз напомнить, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто.— МИД России